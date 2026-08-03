Страны Персидского залива убедили Трампа отменить новые удары по Ирану

Страны Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, убедили лидера США Дональда Трампа отменить новые удары по Ирану, сообщает The Wall Street Journal.

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Вместо этого они попросили главу государства начать переговоры. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман провел телефонный разговор с американским президентом за несколько часов до его объявления об отмене ударов. Он призвал его к дипломатии, чтобы предотвратить разрастание конфликта.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон отменил запланированные удары по территории Ирана по просьбе Тегерана и стран Ближнего Востока в связи с намечающимся достижением договоренностей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокИранСШАДональд Трамп

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