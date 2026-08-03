Страны Персидского залива убедили Трампа отменить новые удары по Ирану
Страны Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, убедили лидера США Дональда Трампа отменить новые удары по Ирану, сообщает The Wall Street Journal.
Вместо этого они попросили главу государства начать переговоры. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман провел телефонный разговор с американским президентом за несколько часов до его объявления об отмене ударов. Он призвал его к дипломатии, чтобы предотвратить разрастание конфликта.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон отменил запланированные удары по территории Ирана по просьбе Тегерана и стран Ближнего Востока в связи с намечающимся достижением договоренностей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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