Страны Персидского залива убедили Трампа отменить новые удары по Ирану

Вместо этого они попросили главу государства начать переговоры. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман провел телефонный разговор с американским президентом за несколько часов до его объявления об отмене ударов. Он призвал его к дипломатии, чтобы предотвратить разрастание конфликта.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон отменил запланированные удары по территории Ирана по просьбе Тегерана и стран Ближнего Востока в связи с намечающимся достижением договоренностей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

