В Китае предложили уничтожать астероиды ядерными бомбами

Они предлагают «захоронить» в него ядерную бомбу и затем взорвать. Идея заключается в том, чтобы на первом этапе проделать в астероиде с помощью металлического снаряда глубокий кратер. В ходе второго этапа космический аппарат сбросит туда ядерную бомбу, после чего последует контролируемый взрыв.

В ходе симуляций взрыв мощностью 3 мегатонны (эквивалентно 200 бомбам, сброшенным на Хиросиму) полностью уничтожил астероид диаметром около 100 метров. Ученые также обнаружили, что «захоронение» бомбы на глубине 30 метров под поверхностью может более чем втрое увеличить изменение скорости астероида по сравнению с неглубоким взрывом, что делает его гораздо более эффективным для отклонения этого небесного тела от курса.

Издание отмечает, что предложение ученых похоже на сюжет фильма «Армагеддон» 1998 года.

Ранее стало известно, что астероид «Апофис», приближающийся к Земле, сможет увидеть 90% населения Земли. Согласно последним прогнозам астрономов, наибольшее сближение с планетой Земля произойдет 13 апреля 2029 года. Тогда небесное тело смогут увидеть с Земли 7,6 миллиарда человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

