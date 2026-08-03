Посольство РФ считает теракт в ресторане Москвы актом устрашения итальянцев
Украинские террористы намеренно выбрали один из лучших итальянских ресторанов Москвы, чтобы продемонстрировать итальянским гражданам в России их уязвимость, сообщил МИД РФ.
В министерстве считают, что целью атаки было не только нанесение ущерба, но и психологическое давление на иностранцев, работающих в стране. По мнению дипломатов, теракт должен был показать итальянцам, что они также находятся под прицелом и могут стать следующей жертвой в любой момент.
Количество жертв теракта, произошедшего вечером 1 августа в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы, увеличилось до пяти человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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