Посольство РФ считает теракт в ресторане Москвы актом устрашения итальянцев

В министерстве считают, что целью атаки было не только нанесение ущерба, но и психологическое давление на иностранцев, работающих в стране. По мнению дипломатов, теракт должен был показать итальянцам, что они также находятся под прицелом и могут стать следующей жертвой в любой момент.

Количество жертв теракта, произошедшего вечером 1 августа в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы, увеличилось до пяти человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

