Толстой: эффективность вакцин нуждается в проверке временем
Зампредседателя Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2020 года.
Пандемия COVID-19
В 2020 году началась пандемия COVID-19, борьба с коронавирусом продолжается по сей день. Из-за сложной эпидемиологической ситуации во всем мире были отменены крупнейшие массовые мероприятия. В их числе Олимпиада в Токио, «Евровидение» в Нидерландах, акция «Бессмертный полк» в России. Также впервые было приостановлено международное авиасообщение.
Петр Толстой: «Конечно же, это стало главным событием уходящего года. И удар этой пандемии мы будем чувствовать еще долго. Число погибших от новой инфекции – более полутора миллионов человек, а в России погибло более 50 тысяч человек. При этом Россия стала первой страной, в которой зарегистрировали вакцину от коронавируса. Увидим, как будут развиваться события дальше, но я уверен, что быстро, к сожалению, эта история не закончится. Вирус мутирует, а эффективность вакцин нуждается в проверке временем», – прокомментировал Пётр Толстой в интервью НСН.
К Конституции РФ были приняты поправки
Поправки к Конституции России были предложены президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года и впоследствии приняты по итогам общероссийского референдума в июле.
Петр Толстой: «Этими поправками был укреплен суверенитет России. Эти же поправки закрепили в Конституции приоритет национального конституционного права над решением международных организаций. Это важное решение, которое позволяет нам не идти на поводу у разной гендерной моды, которая захлестнула страны Европы. Там уже по 60 полов, а у нас по-прежнему два: мужской и женский. И именно мужчина и женщина могут вступить в брак, а дети – приоритет государственной политики нашей страны. И я уверен, что эти поправки сыграют и значительную роль в формировании политической власти и на выборах осенью 2021 года, потому что теперь депутаты парламента будут эффективнее осуществлять свои функции, влияя напрямую на назначения членов правительства», – пояснил он в эфире НСН.
Государство оказало ряд новых социальных мер поддержки
В России начали выплачивать материнский капитал за первенца; стартовала льготная ипотека под 6,5 процентов годовых; ставку НДФЛ подняли до 15 процентов на заработок свыше 5 миллионов рублей в год.
Петр Толстой: «Также в этом году регулярно выплачивали деньги семьям с детьми, что является очень важной мерой поддержки, на которой настаивал глава государства. Все меры, которые предпринимаются, по сути, в тяжелый момент, поддерживают самые незащищенные слои населения России. Были увеличены и выплаты по больничным, организованы дополнительные выплаты медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией», – напомнил в беседе с НСН Пётр Толстой.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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