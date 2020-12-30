Толстой: эффективность вакцин нуждается в проверке временем

Петр Толстой: «Этими поправками был укреплен суверенитет России. Эти же поправки закрепили в Конституции приоритет национального конституционного права над решением международных организаций. Это важное решение, которое позволяет нам не идти на поводу у разной гендерной моды, которая захлестнула страны Европы. Там уже по 60 полов, а у нас по-прежнему два: мужской и женский. И именно мужчина и женщина могут вступить в брак, а дети – приоритет государственной политики нашей страны. И я уверен, что эти поправки сыграют и значительную роль в формировании политической власти и на выборах осенью 2021 года, потому что теперь депутаты парламента будут эффективнее осуществлять свои функции, влияя напрямую на назначения членов правительства», – пояснил он в эфире НСН.

