Названы регионы с самыми плохими дорогами
Москва, Челябинская область и Ингушетия возглавили рейтинг регионов России по качеству автомобильных дорог по итогам 2024 года, сообщает РИА Новости.
Исследование было проведено на основе данных Росстата и Росавтодора. Оценивались только дороги регионального, межмуниципального и местного значения. Федеральные трассы, за которые отвечает правительство, в расчёт не принимались. В тройку аутсайдеров попали Кировская, Волгоградская и Архангельская области. В этих субъектах нормативным требованиям соответствует минимальная доля дорог, что отчасти связано с климатическими и экономическими факторами.
В целом по РФ около 75% дорог федерального и регионального значения отвечают установленным стандартам. При этом разрыв между лучшими и худшими регионами является трехкратным.
Ранее в Петербурге пожаловались на блогера, который за свой счёт заделывает ямы на дорогах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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