Названы регионы с самыми плохими дорогами

Исследование было проведено на основе данных Росстата и Росавтодора. Оценивались только дороги регионального, межмуниципального и местного значения. Федеральные трассы, за которые отвечает правительство, в расчёт не принимались. В тройку аутсайдеров попали Кировская, Волгоградская и Архангельская области. В этих субъектах нормативным требованиям соответствует минимальная доля дорог, что отчасти связано с климатическими и экономическими факторами.

В целом по РФ около 75% дорог федерального и регионального значения отвечают установленным стандартам. При этом разрыв между лучшими и худшими регионами является трехкратным.

Ранее в Петербурге пожаловались на блогера, который за свой счёт заделывает ямы на дорогах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

