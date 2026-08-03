Названы регионы с самыми плохими дорогами

Москва, Челябинская область и Ингушетия возглавили рейтинг регионов России по качеству автомобильных дорог по итогам 2024 года, сообщает РИА Новости.

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Исследование было проведено на основе данных Росстата и Росавтодора. Оценивались только дороги регионального, межмуниципального и местного значения. Федеральные трассы, за которые отвечает правительство, в расчёт не принимались. В тройку аутсайдеров попали Кировская, Волгоградская и Архангельская области. В этих субъектах нормативным требованиям соответствует минимальная доля дорог, что отчасти связано с климатическими и экономическими факторами.

В целом по РФ около 75% дорог федерального и регионального значения отвечают установленным стандартам. При этом разрыв между лучшими и худшими регионами является трехкратным.

Ранее в Петербурге пожаловались на блогера, который за свой счёт заделывает ямы на дорогах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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