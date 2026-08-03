Экс-посол ФРГ в России оценил хорошую физическую форму Путина

Российский лидер Владимир Путин чувствует себя уверенно, сообщил изданию Bild бывший посол Германии в России Александр Ламбсдорфф.

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Он рассказал о церемонии вручения послами верительных грамот президенту. «Он выглядел решительным, в хорошей физической форме <...>. Он дисциплинирован, спортивен», — указал бывший дипломат.

По его словам, президент России напомнил про тесные связи двух стран, заметив, что из-за поддержки Украины со стороны Берлина отношения между РФ и ФРГ ухудшились. Экс-посол согласился с мнением президента.

Ранее посла Германии вызвали в российский МИД, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Смирнов Владимир
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