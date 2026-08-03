Экс-посол ФРГ в России оценил хорошую физическую форму Путина
Российский лидер Владимир Путин чувствует себя уверенно, сообщил изданию Bild бывший посол Германии в России Александр Ламбсдорфф.
Он рассказал о церемонии вручения послами верительных грамот президенту. «Он выглядел решительным, в хорошей физической форме <...>. Он дисциплинирован, спортивен», — указал бывший дипломат.
По его словам, президент России напомнил про тесные связи двух стран, заметив, что из-за поддержки Украины со стороны Берлина отношения между РФ и ФРГ ухудшились. Экс-посол согласился с мнением президента.
Ранее посла Германии вызвали в российский МИД, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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