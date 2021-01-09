Меркель предупредила о двух тяжелых для ФРГ неделях из-за COVID-19
Мо мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, две следующих недели будут для ФРГ самыми тяжелыми из-за распространения коронавируса. Об этом информирует РИА «Новости».
Меркель считает, что ФРГ и другие страны Европы коснулась вторая опасная волна COVID-19.
«Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжелой фазой пандемии», - цитирует Меркель Газета.ru.
Она отметила работу медиков, которые, по ее словам, трудятся на пределе своих возможностей. Канцлер также обратила внимание, что последствия роста заболеваемости в период новогодних и рождественских праздников еще трудно подсчитать.
«Наша цель ясна — мы должны очень существенно понизить число новых случаев заболевания, до уровня 50 новых случаев на 100 тысяч населения за семь дней, а еще лучше — ниже этого значения», — заявила канцлер Германии.
Ранее немецкий политолог Анлександр Рар, в эфире НСН анализируя кандидатуру главы минздрава ФРГ Йенса Шпана в качестве преемника Меркель, обратил внимание на ошибку чиновников, которые они допустили в период пандемии.
«Его популярность сейчас падает, потому что в Германии появились трудности с массовой вакцинацией. А на нее все ставили и надеялись, что она изменит ситуацию с пандемией коронавируса к лучшему. Шпан сделал несколько политических ошибок вместе в Меркель. Он закупил недостаточное количество вакцины для всего населения Германии, и сейчас его за это критикуют», - пояснил эксперт.
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