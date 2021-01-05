Германия продлит национальный локдаун до 31 января
Германия продлит общенациональный карантин до 31 декабря. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с главами регионов о политике властей по борьбе с инфекцией, передаёт РИА Новости.
По словам канцлера, динамика заболеваемости COVID-19 по-прежнему высока, и нагрузка на медучреждения повышена.
Кроме того, немецкие власти заявляют о необходимой осторожности на фоне распространения нового штамма коронавируса, обнаруженного в декабре в Великобритании.
При этом Германия ужесточит введённые ранее меры, ограничив контакты и запретив проводить встречи с участием более двух лиц.
Немецкие власти для ограничения распространения COVID-19 со 2 ноября приостановили работу баров и ресторанов, фитнес-клубов, бассейнов, косметических студий, театров, кинотеатров, концертных залов.
Позже в декабре Германия ужесточила ограничения. По решению властей открытыми останутся лишь продуктовые магазины и аптеки, а гражданам разрешено собираться группами не более пяти человек.
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