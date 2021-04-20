Меркель поддержала «Северный поток-2»

По ее словам, газ из «Северного потока – 2», который еще не поступает, не хуже газа из «Северного потока – 1» и газа, который идет из России через Турцию.

Вместе с тем она отметила, что споры вокруг проекта и его реализации – это часть более глобальных разногласий ЕС с Россией.