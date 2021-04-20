Меркель поддержала «Северный поток-2»
Германия сделала выбор в пользу строительства «Северного потока-2». Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в ходе выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
По ее словам, газ из «Северного потока – 2», который еще не поступает, не хуже газа из «Северного потока – 1» и газа, который идет из России через Турцию.
Вместе с тем она отметила, что споры вокруг проекта и его реализации – это часть более глобальных разногласий ЕС с Россией.
«Мы выступили за то, чтобы Украина оставалась страной-транзитером российского газа», - приводит слова Меркель ТАСС.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США сохраняют возможность введения дополнительных санкций в отношении проекта «Северный поток - 2».
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