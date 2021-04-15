Белый дом пригрозил санкциями против «Северного потока - 2»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США сохраняют возможность введения дополнительных санкций в отношении проекта «Северный поток - 2», сообщает РИА Новости.

Когда журналисты спросили, почему в новом списке американских санкций не упомянут газопровод, Псаки ответила, что отсутствие таких ограничений ещё не значит, «что их больше не последует». При этом пресс-секретарь отказалсь комментировать согласование тех или иных санкций.

Ранее американский сенатор Пэт Туми заявил, что новые санкции, которые США ввели против России, необходимо дополнить мерами в отношении «Северного потока - 2».

Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против России с целью продемонстрировать решимость американских властей отреагировать на «вредную внешнюю деятельность России». В чёрный список попали Центробанк РФ, ФНБ РФ и Минфин РФ, шесть российских технологических компаний, а также 32 юридических и физических лица.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ на действия США будет неотвратимым, сообщает Ura.ru.

