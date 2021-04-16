Захарова поспорила с Зеленским о «Северном потоке — 2»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не согласилась с президентом Украины, назвавшим строительство «Северного потока-2» энергетической войной, заявив, что «энергетическая война - это энергоблокада Крыма».
Захарова напомнила, как в октябре 2015 года были повреждены линии электропередачи, связывающие полуостров с континентальной Украиной. По ее словам, к этому были причастны «крымско-татарские и украинские активисты». Также она вспомнила, что 20 - 22 ноября того же года неизвестные взорвали опоры четырех линий электропередач, из-за чего были полностью прекращены поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей к нему территории самой Украины. «При этом активисты-диверсанты в течение двух недель препятствовали восстановлению опор и возобновлению электроснабжения Крыма», - написала Захарова в сообщении на своей странице в Facebook. Такие слова стали реакцией на заявление Зеленского в СМИ, что он расценивает вопрос строительства газопровода "Северный поток - 2" как энергетическую войну.
Ране сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила, что Зеленский не управляет Украиной, а только отрабатывает повестку иностранных кураторов.
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