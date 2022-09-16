Меморандум с Ираном и газ Пакистану: Как прошел первый день саммита ШОС
На полях саммита Владимир Путин провел целый ряд встреч с главами государств, поддержал полноправное членство Ирана в ШОС, а также допустил поставки газа в Пакистан.
В столице Узбекистана 15 сентября открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором принимают участие 14 государств. Впервые за три года он проходит в очном формате. Председатель КНР более двух лет из-за пандемии коронавируса не покидал свою страну, однако приехал, чтобы лично встретиться с Владимиром Путиным. Основными темами первого дня саммита стали развитие экономических и торговых связей, энергетика, а также двусторонние отношения.
Так, в четверг, 15 сентября, на саммит прибыли представители России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана, Пакистана и Узбекистана. Гостями стали наблюдатели из Азербайджана, Армении, Камбоджи, Непала, Турции и Шри-Ланки.
На полях саммита у Владимира Путина состоялся целый ряд встреч, в частности, с лидерами Китая, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана, Монголии, а также премьер-министром Пакистана. На них российский президент сделал несколько важных заявлений. Говоря о двухсторонних отношениях со странами, Путин отметил, что несмотря на изменения в мире, дружеские отношения между Россией и Китаем продолжают укрепляться.
«Хочу отметить, что мы с председателем встречались полгода назад в олимпийском Пекине, и за это время произошло много событий. Мир стремительно меняется, но неизменным остается только одно: дружба между Китаем и Россией, наши добрые в полном смысле этого слова отношения стратегического всеобъемлющего партнерства, и мы продолжаем укреплять эти отношения», — приводит РИА Новости слова Путина.
Со своей стороны, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с Россией показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на «устойчивую траекторию развития».
«Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести мир на устойчивую траекторию развития» — цитирует председателя КНР РИА Новости.
Путин также заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Китаем и Монголией. По его словам, страны разделяют подходы по большинству вопросов мировой повестки. Кроме того, президент сообщил, что доля взаимных расчетов России, Китая и Монголии в нацвалютах выросла до 27,5%. В ходе саммита Путин и Си Цзиньпин также много говорили о взаимной работе и сотрудничестве в энергетической сфере.
Российский президент встретился и с премьер-министром Пакистана, с которым они обсуждали не только международные отношения и сотрудничество, но и планы южноазиатской страны стать еще одним крупным потребителем российского газа.
«У нас существует межправсоглашение о строительстве газопровода из Карачи на севере Пакистана, длиной 1100 км. Создана компания специальная в РФ, которая реализует этот проект, и в ближайшее время реализация этого проекта начнется в Пакистане», – сказал Путин.
В ходе саммита также были подписаны важные документы. Так, глава МИД Ирана подписал меморандум об обязательствах в ШОС, который свидетельствует, что страна теперь может стать полноправным членом организации. После подписания документа на полях саммита президент Владимир Путин провел встречу с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, где заявил, что Москва поддерживает вступление Тегерана в ШОС.
«Мы делаем все для того, чтобы Иран стал полноправным членом ШОС. Наши партнеры по этой организации поддержали… Осталась последняя формальность, и Иран присоединяется к этой уже серьезной большой и авторитетной международной организации. На следующей неделе мы к вам направляем представительную российскую делегацию деловых кругов. Всего в ней участвуют около 80 российских компаний», — сказал Путин.
Как ранее говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков, выполнение Ираном обязательств меморандума будет означать то, что на следующем саммите ШОС, который пройдет в Индии в 2023 году, Иран будет участвовать в качестве полноправного члена.
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