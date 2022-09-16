Меморандум с Ираном и газ Пакистану: Как прошел первый день саммита ШОС

Так, в четверг, 15 сентября, на саммит прибыли представители России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана, Пакистана и Узбекистана. Гостями стали наблюдатели из Азербайджана, Армении, Камбоджи, Непала, Турции и Шри-Ланки.

На полях саммита у Владимира Путина состоялся целый ряд встреч, в частности, с лидерами Китая, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана, Монголии, а также премьер-министром Пакистана. На них российский президент сделал несколько важных заявлений. Говоря о двухсторонних отношениях со странами, Путин отметил, что несмотря на изменения в мире, дружеские отношения между Россией и Китаем продолжают укрепляться.

«Хочу отметить, что мы с председателем встречались полгода назад в олимпийском Пекине, и за это время произошло много событий. Мир стремительно меняется, но неизменным остается только одно: дружба между Китаем и Россией, наши добрые в полном смысле этого слова отношения стратегического всеобъемлющего партнерства, и мы продолжаем укреплять эти отношения», — приводит РИА Новости слова Путина.

Со своей стороны, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с Россией показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на «устойчивую траекторию развития».