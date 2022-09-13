Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину на саммите ШОС в Самарканде

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС в Самарканде «имеет особое значение», сообщает РИА Новости.

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По его словам, лидеры обсудят не только двустороннюю повестку дня, но и основные региональные и международные темы, а также ситуацию на Украине.

«Китай к украинскому кризису подходит сбалансировано, чётко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию», - подчеркнул Ушаков.

Он добавил, что ещё одной важной темой станет торгово-экономическое сотрудничество России и Китая, которое, в «условиях действий нелегитимных западных санкций, демонстрирует устойчивость и продолжает развиваться».

Ранее председатель комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес заявил, что Турция, Китай и Россия являются основными вызовами, стоящими перед международным сообществом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШОСКитайРоссияВладимир ПутинСи Цзиньпин
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