Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину на саммите ШОС в Самарканде

По его словам, лидеры обсудят не только двустороннюю повестку дня, но и основные региональные и международные темы, а также ситуацию на Украине.

«Китай к украинскому кризису подходит сбалансировано, чётко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию», - подчеркнул Ушаков.

Он добавил, что ещё одной важной темой станет торгово-экономическое сотрудничество России и Китая, которое, в «условиях действий нелегитимных западных санкций, демонстрирует устойчивость и продолжает развиваться».

Ранее председатель комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес заявил, что Турция, Китай и Россия являются основными вызовами, стоящими перед международным сообществом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

