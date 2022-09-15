Путин прибыл на саммит ШОС в Самарканд
Президент Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА Новости.
Встреча состоится 15-16 сентября, напоминает Ura.ru. На полях саммита российский лидер проведет ряд двусторонних встреч, пишет RT. В частности, Путин пообщается с главами Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии, Турции.
Ожидается, что на саммите ШОС будет обсуждаться широкий круг вопросов: усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности, укрепление экономических связей, развитие транспортной взаимосвязанности, усиление культурно-гуманитарного измерения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+51 735 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+50 251 / сут.
- ЧВК «Вагнер» уничтожила группу украинских диверсантов в ДНР
- Путин прибыл на саммит ШОС в Самарканд
- В Грузии назвали «сарказмом» идею проведения опроса о втором фронте против России
- СМИ: Samsung хочет вернуться на российский рынок до конца 2022 года
- Немцы разозлились на слова фон дер Ляйен о «наказании» России
- ЛНР: ВСУ выпустили по Стаханову шесть ракет из HIMARS
- СМИ: во время дежурства у гроба Елизаветы II стражник упал в обморок
- Американские сенаторы представили законопроект по внесению России в список спонсоров терроризма
- Назван способ получить часть пенсии раньше срока
- Госдеп: целью политики США должно стать разъединение экономик Азии и России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru