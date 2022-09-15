Путин прибыл на саммит ШОС в Самарканд

Президент Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА Новости.

Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину на саммите ШОС в Самарканде

Встреча состоится 15-16 сентября, напоминает Ura.ru. На полях саммита российский лидер проведет ряд двусторонних встреч, пишет RT. В частности, Путин пообщается с главами Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии, Турции.

Ожидается, что на саммите ШОС будет обсуждаться широкий круг вопросов: усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности, укрепление экономических связей, развитие транспортной взаимосвязанности, усиление культурно-гуманитарного измерения.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:УзбекистанСаммитШОСВладимир Путин
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