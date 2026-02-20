В Госдуме ответили главе МИД Латвии на слова о «нечестных переговорах»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что министру иностранных дел Латвии Байбе Браже, обвинившей Россию в «нечестных переговорах», следует четко сформулировать свои претензии к Москве. Об этом он сказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам парламентария, Россия занимает последовательную позицию и настаивает на решении принципиальных вопросов, связанных не только с Украиной, но и с гарантиями коллективной безопасности.