Суд изъял активы оператора авиабронирования Leonardo в пользу государства

Ответчиками по делу проходят 45 физических лиц. Среди них депутат Госдумы от ЛДПР Рифат Шайхутдинов, предприниматель Ибрагим Сулейманов, председатель экспертного совета по апарт-отелям и сервисным апартаментам Российской гильдии управляющих и девелоперов Константин Сторожев.

Также в числе ответчиков указаны компании «Пика ИнвестментсЛимитед», «ХДХ-Хотел Девелопменнт Холсиг СА» и АО «Авиаконсорциум», передает «Радиоточка НСН».

