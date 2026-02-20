Суд изъял активы оператора авиабронирования Leonardo в пользу государства
Никулинский районный суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры об изъятии у нынешних владельцев активов, связанных с крупнейшим российским оператором системы авиабронирования Leonardo и аэропортовой системы регистрации пассажиров и багажа Astra. Решение приняла судья Елена Кузнецова.
Разбирательство проходило в закрытом режиме. Иск был подан 4 февраля на основании закона № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», следует из картотеки суда.
Ответчиками по делу проходят 45 физических лиц. Среди них депутат Госдумы от ЛДПР Рифат Шайхутдинов, предприниматель Ибрагим Сулейманов, председатель экспертного совета по апарт-отелям и сервисным апартаментам Российской гильдии управляющих и девелоперов Константин Сторожев.
Также в числе ответчиков указаны компании «Пика ИнвестментсЛимитед», «ХДХ-Хотел Девелопменнт Холсиг СА» и АО «Авиаконсорциум», передает «Радиоточка НСН».
