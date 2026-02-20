В Британии могут исключить экс-принца Эндрю из линии наследования
Власти Великобритании рассматривают возможность принятия отдельного закона, который позволит исключить экс-принца Эндрю из числа наследников престола. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники. Речь идет о брате короля Карла III Эндрю Маунтбеттене-Виндзоре, в отношении которого ведется расследование из-за связей с Джеффри Эпштейном.
По данным телеканала, инициатива может быть вынесена на рассмотрение после завершения следствия. Сейчас, несмотря на лишение титулов, Эндрю остается восьмым в очереди на британский престол, поскольку действующее законодательство не предусматривает автоматического исключения из линии наследования.
Как отмечает Sky News, изменить порядок можно только через специальный закон парламента, который будет касаться конкретного лица. В последний раз подобная мера применялась в 1936 году.
Ранее лидер антимонархической организации Republic Грэм Смит допускал возможность исключения Эндрю из линии наследования. В четверг бывший принц был задержан полицией в рамках расследования дела о его контактах с Эпштейном. Следствие проверяет эпизод с передачей правительственных документов, а самому Эндрю вменяются злоупотребления на государственной службе, передает «Радиоточка НСН».
