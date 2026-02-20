В Британии могут исключить экс-принца Эндрю из линии наследования

Власти Великобритании рассматривают возможность принятия отдельного закона, который позволит исключить экс-принца Эндрю из числа наследников престола. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники. Речь идет о брате короля Карла III Эндрю Маунтбеттене-Виндзоре, в отношении которого ведется расследование из-за связей с Джеффри Эпштейном.

По данным телеканала, инициатива может быть вынесена на рассмотрение после завершения следствия. Сейчас, несмотря на лишение титулов, Эндрю остается восьмым в очереди на британский престол, поскольку действующее законодательство не предусматривает автоматического исключения из линии наследования.