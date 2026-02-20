Раковая клетка: Почему увольняют токсичных работников
Даже один токсичный коллега может сделать атмосферу в коллективе невыносимой, рассказали НСН HR-эксперты.
Токсичных коллег могут уволить, наняв более неконфликтных и эффективных сотрудников, но в отдельных случаях их отправляют на психологические тренинги, рассказали НСН HR-специалисты.
Более трети россиян увольняются из-за некомфортной атмосферы в коллективе, выяснил сервис онлайн-опросов «Анкетолог». Токсичные коллеги убивают эффективность и мотивацию всей команды. Комфортная атмосфера в рабочем коллективе важна как для молодых сотрудников, так и для опытных, потому что даже один токсичный коллега способен ее испортить, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.
«Когда мы беседуем тет-а-тет, порядка 40% сотрудников называют мотивацию к смене компании именно эту причину. Эти факторы очень важны для многих, и молодежи, и старшего поколения, потому что на работе мы проводим не просто восемь часов, а треть своей жизни. Для людей этот фактор стал крайне важным, потому что очень много стресса в ежедневной жизни есть и без этого. Мы видим еще фактор выгорания. Не стоит забывать, что токсичность заразна: если у вас есть один человек, который распространяет в коллективе такую среду, то она будет отравлена. Это как раковая клетка», - рассказала Лоикова.
Самого токсичного коллегу также могут уволить, но в отдельных случаях работодатель может выразить заботу и предложить оплатить ему сеансы у психолога.
«Токсичного коллегу могут уволить с формулировкой, что он не справляется со своим эмоциональным состоянием. Здесь надо разбираться: это ошибка найма на входе, когда человека неправильно верифицировали, либо что-то случается у человека, что он начинает токсично себя вести. Бывает, что работодатель старается позаботиться о сотруднике в том случае, если он изначально не был токсичным, и, например, рекомендует обратиться и даже оплатить услуги психолога», - подчеркнула Лоикова.
С токсичными работниками руководство или HR могут провести определенную работу, но для большинства компаний это лишние хлопоты – проще нанять новых сотрудников, сказал в беседе с НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
«Токсиков» редко увольняют сразу — чаще проводят беседы или HR-мероприятия, но при дефиците кадров это роскошь. Проще привлечь опытных иностранцев из визовых стран Азии, готовых работать 6/1 по 11 часов за 45–50 тысяч рублей без конфликтов. Мы видим, что такие кадры с опытом из Дубая или Японии быстро закрывают дыры в команде и повышают эффективность», - отметил собеседник НСН.
Особенно важна здоровая атмосфера на работе для зумеров, в случае чего они увольняются первыми.
«Для молодежи это критично, они уходят первыми, а старшее поколение терпимее; зумеры особенно чувствительны, в отличие от миллениалов и старших сотрудников, которые устойчивее», - уточнил Мурадян.
Ранее психолог Екатерина Каталина рассказала НСН, что коммуникацию с конфликтным сотрудником стоит свести к минимуму и общаться только на рабочие темы.
