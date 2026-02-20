Токсичных коллег могут уволить, наняв более неконфликтных и эффективных сотрудников, но в отдельных случаях их отправляют на психологические тренинги, рассказали НСН HR-специалисты.

Более трети россиян увольняются из-за некомфортной атмосферы в коллективе, выяснил сервис онлайн-опросов «Анкетолог». Токсичные коллеги убивают эффективность и мотивацию всей команды. Комфортная атмосфера в рабочем коллективе важна как для молодых сотрудников, так и для опытных, потому что даже один токсичный коллега способен ее испортить, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.

«Когда мы беседуем тет-а-тет, порядка 40% сотрудников называют мотивацию к смене компании именно эту причину. Эти факторы очень важны для многих, и молодежи, и старшего поколения, потому что на работе мы проводим не просто восемь часов, а треть своей жизни. Для людей этот фактор стал крайне важным, потому что очень много стресса в ежедневной жизни есть и без этого. Мы видим еще фактор выгорания. Не стоит забывать, что токсичность заразна: если у вас есть один человек, который распространяет в коллективе такую среду, то она будет отравлена. Это как раковая клетка», - рассказала Лоикова.

Самого токсичного коллегу также могут уволить, но в отдельных случаях работодатель может выразить заботу и предложить оплатить ему сеансы у психолога.

«Токсичного коллегу могут уволить с формулировкой, что он не справляется со своим эмоциональным состоянием. Здесь надо разбираться: это ошибка найма на входе, когда человека неправильно верифицировали, либо что-то случается у человека, что он начинает токсично себя вести. Бывает, что работодатель старается позаботиться о сотруднике в том случае, если он изначально не был токсичным, и, например, рекомендует обратиться и даже оплатить услуги психолога», - подчеркнула Лоикова.