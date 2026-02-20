Собеседница НСН уточнила, что врачи нечасто принимают участие в домашних родах.

«Чаще на домашних родах присутствуют акушерки или доулы без медицинского образования. Врачи акушеры-гинекологи как огня боятся домашних родов, потому что понимают ответственность. У самой молодой и здоровой пациентки, не важно, первые это роды или нет, в любой момент что-то может пойти не так. Может понадобиться операционная, возникнуть послеродовое кровотечение. Врач знает риски и никогда на это не пойдет. Люди без медобразования, называющие себя доулами, могут в этом участвовать. Но чаще в случае осложнений они тут же растворяются еще до приезда скорой помощи», - рассказала Милютина.

По ее словам, несмотря на риски, запретить практику домашних родов сегодня невозможно.

«Мы не можем забирать в роддом, как в тюрьму, всех беременных на поздних сроках беременности. Также есть быстрые роды у многорожавших женщин, нельзя исключить роды в такси или дома. Поэтому запретить домашние роды мы не можем. Можем только многократно объяснять, насколько это опасно. Женщины рожали на протяжении многих тысяч лет. При этом средняя продолжительность жизни женщины была 35-40 лет. Многие умирали в родах или от послеродовой горячки. В медучреждениях сегодня огромное количество благополучных родов. Однако смещается возраст первых родов, расширяется диапазон родов. Благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям, беременность наступает у женщин старше 40-45 лет. Они сопровождаются осложнениями в силу возрастных изменений. К примеру, повышается давление, развивается кистоз. Хронических заболеваний все больше, поэтому беременностей с осложнениями сегодня тоже больше», - объяснила она.

Ранее кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Алена Минц сообщала, что уровень безопасности и рисков у родов в медицинском учреждении и на дому несопоставимы. По ее словам, даже если во время родов на дому будет находиться врач, то он не сможет оказать помощь должного уровня, поскольку не будет необходимой вспомогательной аппаратуры и лекарств, передает «Радиоточка НСН».

