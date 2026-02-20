СМИ: Байден в 2021 году в тревоге звонил Путину из-за опасений по Украине
Бывший президент США Джо Байден в апреле 2021 года лично позвонил президенту России Владимиру Путину из-за обеспокоенности ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на бывшего директора национальной разведки США Эврил Хейнс.
По ее словам, незадолго до ежегодного послания российского лидера Байден выразил тревогу и предложил провести в ближайшие месяцы отдельный саммит, посвященный украинской теме.
В самом послании Путин тогда сосредоточился в основном на внутренних вопросах — здравоохранении, социальной политике и экономике.
В Кремле сообщали, что в ходе телефонного разговора стороны подтвердили готовность продолжать диалог по ключевым вопросам международной безопасности. В Белом доме, в свою очередь, заявляли о намерении обсуждать стратегическую стабильность, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Госдуме ответили главе МИД Латвии на слова о «нечестных переговорах»
- Никаких врачей: Почему домашние роды несут риски для жизни матери и ребенка
- Суд изъял активы оператора авиабронирования Leonardo в пользу государства
- Раковая клетка: Почему увольняют токсичных работников
- СМИ: Байден в 2021 году в тревоге звонил Путину из-за опасений по Украине
- Один человек погиб при атаке БПЛА в Белгородской области
- Зеленский заявил о требовании США вывести войска из Донбасса
- Телеграм: Польша хочет репараций, а Британия – карту «Мир»
- Марк Эйдельштейн снялся в англоязычном байопике о Роберте Капе
- Силы ПВО за четыре часа сбили семь дронов над российскими регионами