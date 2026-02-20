СМИ: Байден в 2021 году в тревоге звонил Путину из-за опасений по Украине

Бывший президент США Джо Байден в апреле 2021 года лично позвонил президенту России Владимиру Путину из-за обеспокоенности ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на бывшего директора национальной разведки США Эврил Хейнс.

По ее словам, незадолго до ежегодного послания российского лидера Байден выразил тревогу и предложил провести в ближайшие месяцы отдельный саммит, посвященный украинской теме.