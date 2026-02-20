В Москве зафиксирован рекордный сугроб высотой 80 сантиметров
Высота снежного покрова в Москве достигла 80 сантиметров, что стало максимальным показателем за 72 года метеонаблюдений. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные Метеорологической обсерватории МГУ им. М. В. Ломоносова.
В обсерватории рассказали, что рекорд связан с аномально сильным снегопадом 19 февраля. За сутки при прохождении атмосферных фронтов в системе циклона в регионе выпало 24,4 мм осадков.
Предыдущий максимум был зафиксирован в 2013 году — тогда высота сугробов достигала 77 сантиметров.
За период с 19 по 20 февраля в столице выпало около 64% месячной нормы осадков. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, месячный лимит осадков в городе почти исчерпан, передает «Радиоточка НСН».
