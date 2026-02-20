СМИ: Дания ужесточит выдачу ВНЖ украинцам, подлежащим мобилизации

Дания с середины мая намерена изменить правила предоставления вида на жительство украинцам, покинувшим страну из-за конфликта, в том числе тем, кто подлежит мобилизации. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на два источника.

По данным издания, власти прекратят выдачу разрешений по специальной схеме для части заявителей. При этом уже выданные документы пересматриваться не будут.