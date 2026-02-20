СМИ: Дания ужесточит выдачу ВНЖ украинцам, подлежащим мобилизации
Дания с середины мая намерена изменить правила предоставления вида на жительство украинцам, покинувшим страну из-за конфликта, в том числе тем, кто подлежит мобилизации. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на два источника.
По данным издания, власти прекратят выдачу разрешений по специальной схеме для части заявителей. При этом уже выданные документы пересматриваться не будут.
С 2022 года в Дании действует отдельный закон, позволявший украинским беженцам получать вид на жительство по упрощенной процедуре. Они могли не проходить стандартный процесс рассмотрения прошения о убежище и сразу получать право на работу, жилье, медицинскую помощь, образование и участие в программах интеграции.
Как отмечает Euractiv, те, кто будет исключен из специальной программы, смогут подать заявление через обычную процедуру, действующую в стране. По данным датских властей, за время конфликта около 65 тысяч человек получили вид на жительство в рамках этого закона, передает «Радиоточка НСН».
