Медведев раскрыл цели Зеленского от возможных переговоров с Путиным и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский хочет получить легитимность за счёт переговоров с авторитетными участниками. Так считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

На эту тему он высказался в своём Telegram-канале. По словам Медведева, такая легитимация возможна в случае «разговора на троих» с участием российского и американского лидеров. Этому будет способствовать авторитет Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Кроме того, по словам замглавы Совбеза таким образом Зеленский стремится решить и другие побочные задач. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди них Медведев назвал отсрочку выборов на Украине, продолжение обогащения за счет военного бюджета, гарантировать свою безопасность, благодаря подписанию соглашения.

В связи с последним пунктом Медведев напомнил о военачальниках нацистской Германии Йодле и Кейтеле, которые принимали участие в подписании капитуляции, тем не менее «были повешены по приговору Нюрнбергского трибунала».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
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