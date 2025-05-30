Кроме того, по словам замглавы Совбеза таким образом Зеленский стремится решить и другие побочные задач. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди них Медведев назвал отсрочку выборов на Украине, продолжение обогащения за счет военного бюджета, гарантировать свою безопасность, благодаря подписанию соглашения.

В связи с последним пунктом Медведев напомнил о военачальниках нацистской Германии Йодле и Кейтеле, которые принимали участие в подписании капитуляции, тем не менее «были повешены по приговору Нюрнбергского трибунала».

