МВД: Сервисы «пробива» в Telegram использовали для сбора данных перед терактами
Иностранные колл-центры регулярно использовали сервисы «пробива» в Telegram для получения персональных данных россиян. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России. По данным ведомства, такие инструменты применялись также для сбора информации о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти, в том числе с целью подготовки терактов.
Как уточнили в МВД, только за один месяц с использованием подобных сервисов было совершено более 13 тысяч преступлений, а ущерб превысил 15 миллиардов рублей. В 2025 году сотрудники УБК изъяли 18 физических и 19 виртуальных серверов, в том числе находившихся за рубежом. Объем полученной информации составил более 200 терабайт — свыше 50 миллиардов строк персональных данных. Владельцы и администраторы ресурсов привлечены к уголовной ответственности.
В министерстве заявили, что, несмотря на принятые меры, в мессенджерах продолжают работать каналы и боты, предлагающие незаконный сбор и продажу данных. По версии МВД, обращения правоохранительных органов администрация площадок не рассматривает.
20 февраля Роскомнадзор обвинил Telegram в создании инфраструктуры для подобных сервисов и указал, что мессенджер должен самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных россиян. По данным ведомства, с 2022 года Telegram удалил более 8,3 тысячи таких сервисов, передает «Радиоточка НСН».
