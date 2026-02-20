МВД: Сервисы «пробива» в Telegram использовали для сбора данных перед терактами

Иностранные колл-центры регулярно использовали сервисы «пробива» в Telegram для получения персональных данных россиян. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России. По данным ведомства, такие инструменты применялись также для сбора информации о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти, в том числе с целью подготовки терактов.

Как уточнили в МВД, только за один месяц с использованием подобных сервисов было совершено более 13 тысяч преступлений, а ущерб превысил 15 миллиардов рублей. В 2025 году сотрудники УБК изъяли 18 физических и 19 виртуальных серверов, в том числе находившихся за рубежом. Объем полученной информации составил более 200 терабайт — свыше 50 миллиардов строк персональных данных. Владельцы и администраторы ресурсов привлечены к уголовной ответственности.