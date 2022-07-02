Медведев заявил о завершении бурного «романа» европейцев с украинцами
По мнению заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева, «роман» европейцев с украинцами завершается. Российский политик считает, что от украинцев «устали», написал Медведев в своем Telegram-канале.
«Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившимся у них в стране, про то, что они в Польше. Схожие процессы идут и в других европейских странах, затеявших любовные игрища с Киевом. Понятно. Что и требовалось доказать», - сделал вывод Медведев.
От украинофилии до украинофобии - всего один шаг, отметил замглавы Совбеза РФ. «Угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака», написал он. Медведер посоветовал украинцам вспомнить «про свою былую любовь к зеленому хлопцу в зеленой футболке» и разорвать этот союз ради собственной безопасности.
Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поставил под сомнение существование Украины на карте мира через два года. В своем Telegram-канале он написал, что прочитал новость о том, что Украина по ленд-лизу хочет получить «от своих заокеанских хозяев СПГ» с оплатой поставки через два года.
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