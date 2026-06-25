Собеседник НСН добавил, что сегодня отменяется каждый второй оправдательный вердикт присяжных заседателей и каждый десятый обвинительный.

«Вердикт присяжных не требует единогласия, поэтому нигде статистика не фиксирует количество голосов. По закону он принимается квалифицированным большинством голосов. Приговор на основе вердикта выносит профессиональный судья. Так, за 2025 год было рассмотрено 1400 дел. Доля отмен оправдательных вердиктов повышена, оправдательные вердикты отменяют на 50%. Обвинительные вердикты отменяют на 10%, поэтому есть определенный дисбаланс. Но при этом повышена и доля оправдательных вердиктов — около 25-32% (у профессиональных судей — меньше 1%). Так что, поскольку судебная система имеет обвинительный уклон, оправдательные вердикты смело половинятся», — подчеркнул юрист.

В заключение Трунов призвал не забывать о том, что вердикт присяжных решает судьбу не только обвиняемого, но и потерпевшего.

«Не стоит забывать, что в деле есть не только обвиняемый, но и потерпевший, судьба которого тоже зависит от вердикта присяжных — в частности, возмещение вреда и целый спектр других последствий. Присяжные рассматривают в том числе и особо тяжкие преступления и могут принять ошибочное решение под давлением СМИ или еще в силу каких-то факторов. Потерпевший по сути полностью зависит от прокурора, а у прокурора интересы часто отличаются от интересов потерпевшего. Поэтому вопросами возмещения вреда прокурор, как правило, голову себе не забивает. Когда мы рассматриваем вопрос влияния потерпевших на вердикт присяжных, мы имеем отдельно стоящую проблему. Не нужно становиться всем обществом на сторону подсудимого. Понятно, что доля отмен оправдательных вердиктов очень высокая, но и сама доля оправдательных вердиктов, напомню высокая. Так что нужен не запрет пересмотра вердикта присяжных, а лишь существенное ограничение оснований для такого пересмотра», — подытожил он.

Ранее вице-президент Федеральной палаты адвокатов, глава Адвокатской палаты Ленинградской области Денис Лактионов заявил, что суд присяжных следует распространить на дела об экономических преступлениях и в отношении бизнесменов.

