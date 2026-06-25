Суд обязал «Ералаш» передать документы сыну Бориса Грачевского

Речь идет о бухгалтерской отчетности, сведениях об имуществе и других материалах, необходимых для ознакомления с деятельностью организации. Суд также установил неустойку в размере 2 000 рублей за неисполнение решения.

Спор касается основного юридического лица, через которое велась и продолжает вестись деятельность знаменитого киножурнала. Максим Грачевский добивался полного доступа к документации студии.

В 2024 году Мещанский суд Москвы уже взыскал с вдовы режиссера Екатерины Белоцерковской и его дочери Ксении Алеевой-Грачевской 1,8 млн рублей неустойки в пользу продюсерского центра «Ералаш», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

