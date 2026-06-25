Представитель Минцифры на ПМЮФ рассказала об опасности дипфейков

Ларина подчеркнула, что технологии создания дипфейков представляют серьезную угрозу, а видеозаписи больше нельзя считать безусловным доказательством. Она отметила, что мир вступает в эпоху, когда увиденное вовсе не означает правду.

Спикер добавила, что все эти тезисы были сформулированы нейросетью ChatGPT по ее специальному запросу. Именно поэтому она и решила процитировать сгенерированный текст во время своего выступления.

В МВД России предупредили ранее, что дипфейки стали самой опасной технологией в арсенале мошенников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

