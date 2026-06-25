Представитель Минцифры на ПМЮФ рассказала об опасности дипфейков

Главными проблемами современных нейросетей остаются уверенная генерация ложной информации и массовое распространение дипфейков. Об этом на сессии RT в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заявила директор департамента Минцифры России Екатерина Ларина.

По словам представителя ведомства, искусственный интеллект не признает отсутствия ответа на вопрос и никогда не скажет, что не знает решения, сообщает RT.

Дипфейки могут стать отягчающим обстоятельством киберпреступлений

Ларина подчеркнула, что технологии создания дипфейков представляют серьезную угрозу, а видеозаписи больше нельзя считать безусловным доказательством. Она отметила, что мир вступает в эпоху, когда увиденное вовсе не означает правду.

Спикер добавила, что все эти тезисы были сформулированы нейросетью ChatGPT по ее специальному запросу. Именно поэтому она и решила процитировать сгенерированный текст во время своего выступления.

В МВД России предупредили ранее, что дипфейки стали самой опасной технологией в арсенале мошенников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:МошенникиНейросетьМинцифры

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