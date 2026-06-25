Россиянам рассказали об особенностях выплаты зарплаты в июле

Во второй половине июля 2026 года российские работники получат зарплату больше, чем в первой половине месяца. Однако перекос в выплатах окажется незначительным по сравнению с маем и июнем, рассказал изданию «ФедералПресс» кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Он напомнил, что Трудовой кодекс обязывает работодателей выплачивать зарплату не реже двух раз в месяц. При этом размер каждой части оклада рассчитывается с учетом фактического числа рабочих дней в соответствующем периоде.