Россиянам рассказали об особенностях выплаты зарплаты в июле

Во второй половине июля 2026 года российские работники получат зарплату больше, чем в первой половине месяца. Однако перекос в выплатах окажется незначительным по сравнению с маем и июнем, рассказал изданию «ФедералПресс» кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Он напомнил, что Трудовой кодекс обязывает работодателей выплачивать зарплату не реже двух раз в месяц. При этом размер каждой части оклада рассчитывается с учетом фактического числа рабочих дней в соответствующем периоде.

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Согласно производственному календарю, в июле для сотрудников на пятидневке предусмотрено 23 рабочих дня. На первую половину месяца приходится 11 рабочих дней, а на вторую — 12.

Эксперт также обратил внимание, что премии и надбавки обычно выплачиваются вместе с зарплатой за вторую половину месяца. Поэтому при их наличии итоговая сумма за вторую часть июля может оказаться еще выше, хотя это уже не связано напрямую с количеством отработанных дней.

Между тем россиянам объяснили, почему выгоднее уходить в отпуск именно в июле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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