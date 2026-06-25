Александр Серов предложил «сжечь на костре» президента Молдавии Санду
Народный артист России Александр Серов обвинил президента Молдавии Майю Санду в формировании черного списка для российских музыкантов. По мнению певца, политика главы государства направлена на провоцирование конфликтов и разжигание разногласий, сообщает NEWS.ru.
Артист выразил возмущение ситуацией и подчеркнул, что Молдавия всегда была прекрасной и хлебосольной республикой, которую он знает на протяжении полувека. Музыкант считает, что нынешнее руководство навязывает свою волю гражданам, лишая их права на собственное мнение.
«Я считаю, что ее надо сжечь на костре. Она создана для того, чтобы разрушать», – высказался Серов о Санду. По его словам молдавский президент стремится перессорить всех, особенно тех, кто действительно любит Молдавию.
Минкульт Молдавии ранее опубликовал черный список из 26 российских артистов, чьи выступления и гастроли на территории республики не рекомендованы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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