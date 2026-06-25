Александр Серов предложил «сжечь на костре» президента Молдавии Санду

«Я считаю, что ее надо сжечь на костре. Она создана для того, чтобы разрушать», – высказался Серов о Санду. По его словам молдавский президент стремится перессорить всех, особенно тех, кто действительно любит Молдавию.

Минкульт Молдавии ранее опубликовал черный список из 26 российских артистов, чьи выступления и гастроли на территории республики не рекомендованы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

