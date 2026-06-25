Александр Серов предложил «сжечь на костре» президента Молдавии Санду

Народный артист России Александр Серов обвинил президента Молдавии Майю Санду в формировании черного списка для российских музыкантов. По мнению певца, политика главы государства направлена на провоцирование конфликтов и разжигание разногласий, сообщает NEWS.ru.

Артист выразил возмущение ситуацией и подчеркнул, что Молдавия всегда была прекрасной и хлебосольной республикой, которую он знает на протяжении полувека. Музыкант считает, что нынешнее руководство навязывает свою волю гражданам, лишая их права на собственное мнение.

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«Я считаю, что ее надо сжечь на костре. Она создана для того, чтобы разрушать», – высказался Серов о Санду. По его словам молдавский президент стремится перессорить всех, особенно тех, кто действительно любит Молдавию.

Минкульт Молдавии ранее опубликовал черный список из 26 российских артистов, чьи выступления и гастроли на территории республики не рекомендованы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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