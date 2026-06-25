Бензовозы в Москве отказались сопровождать полицейским кортежем
Сегодня бензовозы не нуждаются в сопровождении полиции на территории Москвы, это излишняя мера, сказала НСН Анастасия Бунина.
Отмена пропусков для бензовозов в Москве — полумера, способная повлиять лишь на привлечение дополнительного автопарка, все пропуска для поставщиков бензина на столичные АЗС были получены еще в прошлом году. Об этом НСН заявила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
В Москве водителям бензовозов временно отменили пропуска для въезда в Москву и передвижения по городу по просьбе владельцев АЗС, сообщает портал mos.ru. Теперь грузовые бензовозы могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться по нему без грузового пропуска. Штрафы за его отсутствие водителям выставлять не будут. Бунина назвала такое решение полумерой.
«Это полумера, потому что АЗС в Москве — как правило, вертикально интегрированные структуры. По ним в прошлом году уже прошли торги в рамках закона, был определен перевозчик, который уже получил пропуска на МКАД или внутрь Садового кольца. Никоим образом эта мера не сыграет положительную роль, хотя, возможно, это принесет пользу с точки зрения дополнительного, подменного автопарка», — сказала Бунина.
Собеседница НСН также назвала излишним сопровождение бензовозов автомобилями полиции.
«Сопровождение бензовозов полицейскими — это уже чересчур. По-моему, Москва прекрасно защищена рядом поясов ПВО. У бензовозов и так особые правила перевозки, даже курить в салоне седельного тягача нельзя, там очень высокие требования. Спецсопровождение дополнительно абсолютно не нужно», — подытожила она.
Ранее Бунина заявила, что ряд российских нефтеперерабатывающих заводов уже начинает поставлять топливо, и в целом ситуация на материковой части страны не критична, сообщила «Радиоточка НСН».
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