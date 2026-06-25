Отмена пропусков для бензовозов в Москве — полумера, способная повлиять лишь на привлечение дополнительного автопарка, все пропуска для поставщиков бензина на столичные АЗС были получены еще в прошлом году. Об этом НСН заявила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

В Москве водителям бензовозов временно отменили пропуска для въезда в Москву и передвижения по городу по просьбе владельцев АЗС, сообщает портал mos.ru. Теперь грузовые бензовозы могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться по нему без грузового пропуска. Штрафы за его отсутствие водителям выставлять не будут. Бунина назвала такое решение полумерой.