Бензовозы в Москве отказались сопровождать полицейским кортежем

Сегодня бензовозы не нуждаются в сопровождении полиции на территории Москвы, это излишняя мера, сказала НСН Анастасия Бунина.

Отмена пропусков для бензовозов в Москве — полумера, способная повлиять лишь на привлечение дополнительного автопарка, все пропуска для поставщиков бензина на столичные АЗС были получены еще в прошлом году. Об этом НСН заявила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

В Москве водителям бензовозов временно отменили пропуска для въезда в Москву и передвижения по городу по просьбе владельцев АЗС, сообщает портал mos.ru. Теперь грузовые бензовозы могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться по нему без грузового пропуска. Штрафы за его отсутствие водителям выставлять не будут. Бунина назвала такое решение полумерой.

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«Это полумера, потому что АЗС в Москве — как правило, вертикально интегрированные структуры. По ним в прошлом году уже прошли торги в рамках закона, был определен перевозчик, который уже получил пропуска на МКАД или внутрь Садового кольца. Никоим образом эта мера не сыграет положительную роль, хотя, возможно, это принесет пользу с точки зрения дополнительного, подменного автопарка», — сказала Бунина.

Собеседница НСН также назвала излишним сопровождение бензовозов автомобилями полиции.

«Сопровождение бензовозов полицейскими — это уже чересчур. По-моему, Москва прекрасно защищена рядом поясов ПВО. У бензовозов и так особые правила перевозки, даже курить в салоне седельного тягача нельзя, там очень высокие требования. Спецсопровождение дополнительно абсолютно не нужно», — подытожила она.

Ранее Бунина заявила, что ряд российских нефтеперерабатывающих заводов уже начинает поставлять топливо, и в целом ситуация на материковой части страны не критична, сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МоскваБензинАЗС

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