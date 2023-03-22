Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия Украине
Угроза масштабного ядерного конфликта возросла. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов и пользователей социальной сети «ВКонтакте».
Неверно говорить о низкой вероятности ядерного конфликта, считает Медведев. По его мнению, риски такого столкновения продолжают расти.
Зампред Совбеза полагает, что поставки западного оружия на Украину приближают ядерный апокалипсис. Он напомнил, что Запад отказался подписывать с Россией документ о гарантиях безопасности.
Поставки Киеву западных боеприпасов с ураном могут превратить Украину в выжженную территорию, предупредил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он заявил о непоправимых последствиях для будущих поколений страны, пишет НСН.
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