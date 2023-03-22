В МИД Британии отказались считать эскалацией передачу Киеву боеприпасов с ураном

По его словам, передача Украине боеприпасов с обеднённым ураном не является ядерной эскалацией и не угрожает России.

«Нет никакой ядерной эскалации... Нет никакой угрозы для России, речь исключительно о том, чтобы помочь Украине защитить себя», - заключил Клеверли.

Ранее президент Белоруссии Лукашенко заявил, что в случае использования боеприпасов с обеднённым ураном ответ России будет «страшным для всей планеты уроком», пишут «Известия».