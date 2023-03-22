В МИД Британии отказались считать эскалацией передачу Киеву боеприпасов с ураном
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Россия является единственной страной в мире, говорящей о ядерных проблемах, сообщает Sky News.
По его словам, передача Украине боеприпасов с обеднённым ураном не является ядерной эскалацией и не угрожает России.
«Нет никакой ядерной эскалации... Нет никакой угрозы для России, речь исключительно о том, чтобы помочь Украине защитить себя», - заключил Клеверли.
Ранее президент Белоруссии Лукашенко заявил, что в случае использования боеприпасов с обеднённым ураном ответ России будет «страшным для всей планеты уроком», пишут «Известия».
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