Медведев заявил, что у Гутерреша нет права толковать устав ООН

В своём Telegram-канале он указал, что такое право есть лишь у Международного суда ООН, но лишь «по запросу Генассамблеи или Совбеза ООН».

При этом Медведев отметил, что право ограниченного толкования есть у входящих в ООН стран, также те же Генассамблеи и Совбеза организации, но только «по вопросам, относящимся к их компетенции».

«На Сан-Францисской конференции 1945 года было признано, что ни один орган ООН не может давать обязательного для всех государств-членов толкования Устава. И где тут генсек?», - заключил он.

Ранее Гутерреш заявил, что к Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, неприменим принцип самоопределения народов, так как в данной ситуации преобладает «принцип территориальной целостности», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».