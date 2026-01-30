Россиянам рассказали, почему таксисты отказываются от поездки

Таксисты могут отказаться от поездок, которые считают невыгодными. Об этом NEWS.ru заявил председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Шашечки или ехать: В России объяснили разницу цен на такси по регионам

По его словам, это касается, в том числе, сделанных заранее заказов.

Эксперт пояснил, что если, по мнению таксиста, текущий тариф будет более выгодным, то он может отменить предварительную заявку, сделанную по более низкой цене.

«В этом случае придется вызвать такси заново, чтобы водителю была предложена новая цена», — заключил Корнеев.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал форменным жлобством рост цен на такси из-за снегопада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ТарифыЦеныТакси

