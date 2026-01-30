Россиянам рассказали, почему таксисты отказываются от поездки

По его словам, это касается, в том числе, сделанных заранее заказов.

Эксперт пояснил, что если, по мнению таксиста, текущий тариф будет более выгодным, то он может отменить предварительную заявку, сделанную по более низкой цене.

«В этом случае придется вызвать такси заново, чтобы водителю была предложена новая цена», — заключил Корнеев.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал форменным жлобством рост цен на такси из-за снегопада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».