В Госдуме объяснили, как пополнить бюджет без налогов с «нищего народа»

Парламентарий отметил, что, по данным Плехановского института, на теневую экономику приходится 20% ВВП. И не желая «собирать налоги с этого теневого бизнеса», российские власти допускают «упущение».

Он указал, что теневой бизнес — это не бабушки, которые не платят налоги за продажу вязанных носков.

«Это крупнейшие корпорации в сговоре с налоговой инспекцией не платят налоги... пусть тронут эту олигархию, пусть заставят платить», — подчеркнул Арефьев.

Депутат добавил, что, по его подсчётам, в этом случае правительство «получит 8 трлн рублей».

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что в теневой экономике в настоящее время находится до 10% «чёрных» предпринимателей, скрывающих любые финансовые действия.

