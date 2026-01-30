В Госдуме объяснили, как пополнить бюджет без налогов с «нищего народа»
Финансы для пополнения бюджета следует искать не в карманах «нищего народа», а у «теневого бизнеса». Как сообщает RTVI, об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Парламентарий отметил, что, по данным Плехановского института, на теневую экономику приходится 20% ВВП. И не желая «собирать налоги с этого теневого бизнеса», российские власти допускают «упущение».
Он указал, что теневой бизнес — это не бабушки, которые не платят налоги за продажу вязанных носков.
«Это крупнейшие корпорации в сговоре с налоговой инспекцией не платят налоги... пусть тронут эту олигархию, пусть заставят платить», — подчеркнул Арефьев.
Депутат добавил, что, по его подсчётам, в этом случае правительство «получит 8 трлн рублей».
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что в теневой экономике в настоящее время находится до 10% «чёрных» предпринимателей, скрывающих любые финансовые действия.
