Песков подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по украинской энергетике

Два проекта комплексного развития территорий одобрены в Москве На территории бывшей промзоны «Южный порт» возведут многофункциональный бизнес центр Новый жилой дом по программе реновации построят в районе Гольяново ЦОДД Москвы за минувший год обустроил 800 новых пешеходных переходов Общая протяженность лыжных маршрутов в Москве этой зимой превысила 300 км