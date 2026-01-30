Песков подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по украинской энергетике

Президент США Дональд Трамп действительно обратился к России с просьбой воздержаться от ударов по украинской энергетике. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Армия России нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины

По его словам, американский лидер попросил росийского коллегу Владимира Путина не наносить удары по Киеву до 1 февраля.

«С целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», - добавил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что лично попросил Путина не наносить удары по Киеву в течение недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Cергей Бобылев
