Канадские визовые центры в РФ прекратили прием документов для оформления виз
Визовые центры Канады в России прекратили приём документов для оформления виз. Об этом сообщает пресс-служба канадского правительства.
Приём паспортов и прочих документов осуществлялся в визовых центрах в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. Он был прекращён с 28 января 2026 года.
«Выберите визовый центр за пределами России, принимающий документы, когда мы запросим ваш паспорт или проездной документ», — говорится в собщении.
Ранее Госдепартамент США решил приостановить процедуру оформления виз для граждан 75 стран, в том числе России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
