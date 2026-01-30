Канадские визовые центры в РФ прекратили прием документов для оформления виз

Приём паспортов и прочих документов осуществлялся в визовых центрах в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. Он был прекращён с 28 января 2026 года.

«Выберите визовый центр за пределами России, принимающий документы, когда мы запросим ваш паспорт или проездной документ», — говорится в собщении.

Ранее Госдепартамент США решил приостановить процедуру оформления виз для граждан 75 стран, в том числе России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

