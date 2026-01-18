Медведев: Абсурдные прогнозы о ситуации в мире начали сбываться

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что абсурдные прогнозы о ситуации в мире начали сбываться. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пошлины против «опасной игры»: Чем ответит Трамп на протесты в Гренландии

В первую очередь политик напомнил, что говорил о том, что США готовятся атаковать Гренландию, а европейцы «будут наказаны пошлинами за защиту со стороны НАТО».

Также Медведев заметил, что среди таких прогнозов оказалось и заявление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что правящий на Украине режим является фашистским.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что оказался прав по поводу быстрых планов США на Гренландию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
