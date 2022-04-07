Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека

Генассамблея ООН одобрила резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека, сообщает РИА Новости.

Постпред США: исключить Россию из состава СБ ООН не получится

Проект резолюции был подготовлен из-за спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине. Документ поддержали 93 государства, против высказались 24 страны, ещё 58 воздержались.

Принятие резолюции означает, что Россия лишается права голоса и права выступать, но сохраняет место в Совете по правам человека ООН. При этом Генассамблея может пересмотреть решение «в случае необходимости».

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что отстранение России от участия в Совете по правам человека могло бы повлечь разрушительные последствия для организации в целом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
ТЕГИ:РоссияПрава ЧеловекаООНГенассамблея ООН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры