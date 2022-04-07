Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека
Генассамблея ООН одобрила резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека, сообщает РИА Новости.
Проект резолюции был подготовлен из-за спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине. Документ поддержали 93 государства, против высказались 24 страны, ещё 58 воздержались.
Принятие резолюции означает, что Россия лишается права голоса и права выступать, но сохраняет место в Совете по правам человека ООН. При этом Генассамблея может пересмотреть решение «в случае необходимости».
Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что отстранение России от участия в Совете по правам человека могло бы повлечь разрушительные последствия для организации в целом.
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