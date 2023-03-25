Медведев законодательно предложил лишить иноагентов доходов в России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил лишить иноагентов источников доходов в России.
«За этот выбор – если это просто выбор, где жить, осуждать невозможно, с правовой точки зрения. С моральной – можно. Это правда. Свою страну бросать в сложную минуту – это аморальный поступок», – ответил на вопрос журналистов о том, как относится к уехавшим россиянам, Дмитрий Медведев.
Недопустимо, если россиянин, живущий за границей, получает деньги из России, особенно – за дискредитацию отечественных Вооруженных сил.
«Я считаю, что надо внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, не имеют право получать доходы из источников России», – предложил зампред Совбеза РФ.
В противном случае такое положение является «абсолютно безнравственным делом». В этом смысле привел в пример писателя Бориса Акунина, активно выступающего против СВО и критикующего российскую армию. Медведев возмутился тем, что по его книгам в России продолжают снимать фильмы и издавать его книги, за что автор получает гонорары.
«Не должно быть такого! Хочешь жить там – живи! Хочешь гадости говорить – говори. Но деньги в России получать нельзя!» – подчеркнул Медведев.
Также глава Совбеза РФ рассказал, какой должна стать российская армия. По его словам, армия смешанного типа, основанная на призыве и контракте, сегодня наиболее соответствует успешной защите России.
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