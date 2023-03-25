Медведев рассказал, какой должна стать российская армия
Армия смешанного типа, основанная на призыве и контракте, сегодня наиболее соответствует успешной защите России, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов.
«Успешной защите нашей отчизны соответствует смешанная армия, основанная на призыве и на контракте. Второе. СВО (специальная военная операция – прим. НСН) существенно повлияла, поскольку боевая активность армии проверяется в период военных действий. Третье. Наша армия должна стать больше, и параметры её объявлены – это не менее 1,5 млн человек», – сказал Медведев.
По мнению зампреда Совбеза, российское государство за последние годы стало значительно сильнее. Это дает ему возможность не распадаться в сложившихся условиях, а развиваться и «как следует заявлять о себе».
Он также признал, что отдельные государственные институты к СВО оказались готовы не в полной мере.
«Те же военкоматы. Ими не занимались долгое время. В настоящий момент пришла пора привести их в чувство», – считает зампред Совбеза РФ.
Медведев остался доволен цифровизацией военкоматов в Санкт-Петербурге и выразил надежду, что она сделает их работу удобнее и для призывников, и для контрактников.
Ранее зампред Совета безопасности РФ заявил о возможности продвижения российской армии до Киева и Львова, если такая необходимость появится.
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