В своем Telegram-канале Медведев опубликовал вымышленный диалог двух финнов, обсуждающих членство страны в Североатлантическом альянсе. Один из собеседников заявил, что Финляндия вступила в НАТО, потому что ей «угрожают русские».

«А почему они нам угрожают? - Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», — написал Медведев.

Финляндия стала членом НАТО в апреле, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По мнению бывшего разведчика американской армии Скотта Риттера, вступление страны в альянс поставило ее в невыгодное положение.

