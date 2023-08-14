Медведев высмеял вступление Финляндии в НАТО

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял причины вступления Финляндии в НАТО.

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В своем Telegram-канале Медведев опубликовал вымышленный диалог двух финнов, обсуждающих членство страны в Североатлантическом альянсе. Один из собеседников заявил, что Финляндия вступила в НАТО, потому что ей «угрожают русские».

«А почему они нам угрожают? - Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», — написал Медведев.

Финляндия стала членом НАТО в апреле, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По мнению бывшего разведчика американской армии Скотта Риттера, вступление страны в альянс поставило ее в невыгодное положение.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:НАТОФинляндияСовет Безопасности РФ Дмитрий Медведев

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