Медведев высмеял вступление Финляндии в НАТО
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял причины вступления Финляндии в НАТО.
В своем Telegram-канале Медведев опубликовал вымышленный диалог двух финнов, обсуждающих членство страны в Североатлантическом альянсе. Один из собеседников заявил, что Финляндия вступила в НАТО, потому что ей «угрожают русские».
«А почему они нам угрожают? - Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», — написал Медведев.
Финляндия стала членом НАТО в апреле, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По мнению бывшего разведчика американской армии Скотта Риттера, вступление страны в альянс поставило ее в невыгодное положение.
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