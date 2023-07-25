Экс-разведчик Риттер заявил о проблемах Финляндии из-за вступления в НАТО

Военный заявил, что вступление Финляндии в НАТО не создало проблем для России. Хельсинки сам поставил себя в невыгодное положение, считает экс-разведчик.

Риттер призвал власти Финляндии отказаться от провокационных шагов в отношении России. Он считает, что Москва может оперативно усилить военное присутствие на границе с республикой.

Эксперт напомнил, что о такой возможности говорил президент РФ Владимир Путин.

Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. Заявку Швеции предстоит рассмотреть парламенту Турции, сообщает «Радиоточка НСН».

