Медведев: ВС РФ продолжают громить ВСУ

После полного освобождения Курской области военнослужащие российской армии продолжают громить ВСУ на разных направлениях в зоне СВО. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«В Светлую пасхальную неделю полностью освобождена Курская область. Накануне праздника Великой Победы…», - добавил политик.

ВС РФ полностью освободили Курскую область от подразделений ВСУ

26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от подразделений противника. Последним освобожденным от ВСУ населенным пунктом стало село Горналь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По данным Минобороны РФ, с 6 августа 2024 года украинская сторона потеряла свыше 76 тысяч 550 военнослужащих в Курской области.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:СпецоперацияВСУСовбез РФ Дмитрий МедведевКурская Область

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