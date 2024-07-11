Медведев напомнил, что в своей декларации по итогам саммита в Вашингтоне альянс указал, что продолжит поддерживать Киев на «необратимом пути к полной евроатлантической интеграции», включая членство в блоке.

«Мы должны сделать все, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО», — написал политик, добавив, что лучше исчезновение «и того, и другого».

Итоговая декларация саммита НАТО была представлена накануне. Как отметил экономист Джеффри Сакс, документ показывает стремление Запада к продолжению конфликта на Украине и является «неоконсервативным подтверждением приверженности гегемонии США», пишет «Свободная пресса».

