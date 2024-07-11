Медведев призвал сделать все для завершения «необратимого пути» Киева в НАТО
Россия должна сделать все для завершения «необратимого пути» Украины в НАТО, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик написал в Telegram-канале.
Медведев напомнил, что в своей декларации по итогам саммита в Вашингтоне альянс указал, что продолжит поддерживать Киев на «необратимом пути к полной евроатлантической интеграции», включая членство в блоке.
«Мы должны сделать все, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО», — написал политик, добавив, что лучше исчезновение «и того, и другого».
Итоговая декларация саммита НАТО была представлена накануне. Как отметил экономист Джеффри Сакс, документ показывает стремление Запада к продолжению конфликта на Украине и является «неоконсервативным подтверждением приверженности гегемонии США», пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru