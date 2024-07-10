Медведев: Спецоперация не закончится после поражения Украины

Спецоперация России на Украине не завершится поражением Киева. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

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Политик полагает, что после подписания украинской стороной соответствующих документов и капитуляции Киева Украину возглавит умеренный политический режим, однако некоторые радикально настроенные политики вернутся к власти.

Именно тогда, по мнению Медведева, необходимо будет окончательно уничтожить украинское государство и «уничтожить остатки его кровавого наследия».

Вместе с тем, убежден зампред Совбеза России, после присоединения оставшихся украинских территорий к России враги Москвы будут и дальше собираться с силами, чтобы нанести по России удар.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость начать мирные переговоры.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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