Медведев: Спецоперация не закончится после поражения Украины

Политик полагает, что после подписания украинской стороной соответствующих документов и капитуляции Киева Украину возглавит умеренный политический режим, однако некоторые радикально настроенные политики вернутся к власти.

Именно тогда, по мнению Медведева, необходимо будет окончательно уничтожить украинское государство и «уничтожить остатки его кровавого наследия».

Вместе с тем, убежден зампред Совбеза России, после присоединения оставшихся украинских территорий к России враги Москвы будут и дальше собираться с силами, чтобы нанести по России удар.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость начать мирные переговоры.

