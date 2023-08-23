Медведев: Украина может исчезнуть с политической карты мира

Как отметил Медведев, украинский конфликт завершится «бесславным поражением» Киева, «как в свое время — грузинских агрессоров».

«А в будущем - вполне вероятно — исчезновением искусственно созданного на обломках Союза ССР государства Украина с политической карты мира», — указал политик в материале, опубликованном на сайте aif.ru.

Также зампред Совбеза заявил, что нынешние киевские власти — «такие же уродливые фрики, какие в свое время жевали свои галстуки на камеру», и их ожидает «позорный» уход.

Ранее Медведев заявил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно, пишет RT.

