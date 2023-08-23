Медведев: Украина может исчезнуть с политической карты мира
Украина в результате нынешнего конфликта может исчезнуть с политической карты мира, считает зампред Совет Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик заявил в своей статье, приуроченной к годовщине вторжения Грузии в Южную Осетию и признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии.
Как отметил Медведев, украинский конфликт завершится «бесславным поражением» Киева, «как в свое время — грузинских агрессоров».
«А в будущем - вполне вероятно — исчезновением искусственно созданного на обломках Союза ССР государства Украина с политической карты мира», — указал политик в материале, опубликованном на сайте aif.ru.
Также зампред Совбеза заявил, что нынешние киевские власти — «такие же уродливые фрики, какие в свое время жевали свои галстуки на камеру», и их ожидает «позорный» уход.
Ранее Медведев заявил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru