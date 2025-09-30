«Шаман» Капитолия обвинил Трампа и мировые организации в заговоре

Джейкоб Ченсли, известный как «шаман» из-за своего костюма с рогами во время штурма Капитолия в январе 2021 года, подал иск на $40 триллионов против президента США Дональда Трампа, Израиля, а также ряда госструктур и компаний. Об этом пишет издание Phoenix New Times. В заявлении он называет себя «законным лидером США» и утверждает, что против него действует заговор.

Среди ответчиков в его 26-страничном иске указаны ФРС США, АНБ, МВФ, Международный банк, корпорация X Илона Маска, агентство DARPA и студия Warner Bros. Ченсли утверждает, что у него украли криптовалюту, за ним ведется слежка, а сюжеты фильмов «Темный рыцарь» и «Аватар» якобы были заимствованы из его идей.