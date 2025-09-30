«Шаман» Капитолия обвинил Трампа и мировые организации в заговоре
Джейкоб Ченсли, известный как «шаман» из-за своего костюма с рогами во время штурма Капитолия в январе 2021 года, подал иск на $40 триллионов против президента США Дональда Трампа, Израиля, а также ряда госструктур и компаний. Об этом пишет издание Phoenix New Times. В заявлении он называет себя «законным лидером США» и утверждает, что против него действует заговор.
Среди ответчиков в его 26-страничном иске указаны ФРС США, АНБ, МВФ, Международный банк, корпорация X Илона Маска, агентство DARPA и студия Warner Bros. Ченсли утверждает, что у него украли криптовалюту, за ним ведется слежка, а сюжеты фильмов «Темный рыцарь» и «Аватар» якобы были заимствованы из его идей.
Он требует $38 триллионов для погашения госдолга, $1 триллион на восстановление инфраструктуры и еще $1 триллион за собственные страдания.
Ченсли стал одним из самых узнаваемых участников событий 6 января 2021 года: его фото в меховой шапке с рогами облетело весь мир. В том же году его приговорили к тюремному сроку и штрафу за участие в беспорядках, а в марте 2023-го он вышел на свободу, передает «Радиоточка НСН».
