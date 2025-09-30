В Саратове умерла народная артистка России и педагог Римма Белякова
Народная артистка России, актриса и театральный педагог Римма Белякова скончалась в Саратове на 89-м году жизни. О ее смерти сообщила Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова. Соболезнования близким выразил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, назвав ее уход невосполнимой утратой для культуры региона.
Римма Белякова родилась 2 февраля 1937 года в Горьком. В 1961 году окончила школу-студию МХАТ под руководством Олега Ефремова. После работы в Смоленском драмтеатре в 1968 году она пришла в Саратовский академический театр драмы, где сыграла более 40 ролей. Среди них — Нина в «Маскараде», Ольга в «Трех сестрах», Настасья Филипповна в «Идиоте» в дуэте с Олегом Янковским, а также Анна Андреевна в «Ревизоре» и Катя в «Валентиновом дне».
С 1970 года Белякова занималась педагогикой в Саратовском театральном училище (ныне Театральный институт консерватории), а в 1985-м возглавила кафедру мастерства актера. Она выпустила более десяти курсов, поставила свыше 30 дипломных спектаклей, воспитав целое поколение артистов, среди которых Эльвира Данилина, Виктор Мамонов и Сергей Казаков.
За вклад в развитие искусства актриса удостаивалась почетных званий и наград, в том числе звания народной артистки России. Ее ученики и коллеги отмечают, что она оставила богатое творческое наследие, сочетающее яркие театральные образы и многолетнюю педагогическую работу, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США отправили к границам России «охотников» за подлодками
- Среди экипажа атакованного у берегов Йемена судна Minervagracht были россияне
- Минобороны Норвегии не знает происхождение дронов, замеченных в небе страны
- В Саратове умерла народная артистка России и педагог Римма Белякова
- «Шаман» Капитолия обвинил Трампа и мировые организации в заговоре
- Хет-трик Мбаппе принес «Реалу» победу 5:0 над «Кайратом» в Лиге чемпионов
- Бич подростков: Нарколог объяснил опасность снюса для здоровья
- В Москве умерла вдова режиссера Григория Чухрая Ираида Чухрай
- СМИ: Мать Сергея Жукова госпитализировали с нарушением кровообращения мозга
- Трамп снова назвал Россию «бумажным тигром» вопреки собственному обещанию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru