В Саратове умерла народная артистка России и педагог Римма Белякова

Народная артистка России, актриса и театральный педагог Римма Белякова скончалась в Саратове на 89-м году жизни. О ее смерти сообщила Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова. Соболезнования близким выразил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, назвав ее уход невосполнимой утратой для культуры региона.

Римма Белякова родилась 2 февраля 1937 года в Горьком. В 1961 году окончила школу-студию МХАТ под руководством Олега Ефремова. После работы в Смоленском драмтеатре в 1968 году она пришла в Саратовский академический театр драмы, где сыграла более 40 ролей. Среди них — Нина в «Маскараде», Ольга в «Трех сестрах», Настасья Филипповна в «Идиоте» в дуэте с Олегом Янковским, а также Анна Андреевна в «Ревизоре» и Катя в «Валентиновом дне».

В Москве умерла вдова режиссера Григория Чухрая Ираида Чухрай

С 1970 года Белякова занималась педагогикой в Саратовском театральном училище (ныне Театральный институт консерватории), а в 1985-м возглавила кафедру мастерства актера. Она выпустила более десяти курсов, поставила свыше 30 дипломных спектаклей, воспитав целое поколение артистов, среди которых Эльвира Данилина, Виктор Мамонов и Сергей Казаков.

За вклад в развитие искусства актриса удостаивалась почетных званий и наград, в том числе звания народной артистки России. Ее ученики и коллеги отмечают, что она оставила богатое творческое наследие, сочетающее яркие театральные образы и многолетнюю педагогическую работу, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктрисаСаратовСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры