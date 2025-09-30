В Саратове умерла народная артистка России и педагог Римма Белякова

Народная артистка России, актриса и театральный педагог Римма Белякова скончалась в Саратове на 89-м году жизни. О ее смерти сообщила Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова. Соболезнования близким выразил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, назвав ее уход невосполнимой утратой для культуры региона.

Римма Белякова родилась 2 февраля 1937 года в Горьком. В 1961 году окончила школу-студию МХАТ под руководством Олега Ефремова. После работы в Смоленском драмтеатре в 1968 году она пришла в Саратовский академический театр драмы, где сыграла более 40 ролей. Среди них — Нина в «Маскараде», Ольга в «Трех сестрах», Настасья Филипповна в «Идиоте» в дуэте с Олегом Янковским, а также Анна Андреевна в «Ревизоре» и Катя в «Валентиновом дне».